Сульшер сравнил Алексиса с бутылкой кетчупа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение по поводу игры нападающего Алексиса Санчеса. В этом сезоне форвард манкунианцев забил лишь два мяча в 19 матчах.

«Думаю, что он хороший и талантливый футболист. Да, есть вещи, которые можно исправить. Вы это видели в матче с „Фулхэмом“, когда он получил свой шанс. Он был активен, отбирал мяч и использовал всю свою энергию. Если он забьёт гол, то я уверен, что это придаст ему уверенности в себе.



Мы все понимаем, что в его лице у нас есть очень хороший игрок. Это как бутылка с кетчупом, который никак не может выйти наружу, а потом резко начинает поступать в очень большом количестве», — цитирует Сульшера Sky Sports.