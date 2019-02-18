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Сульшер сравнил Алексиса с бутылкой кетчупа

Сульшер сравнил Алексиса с бутылкой кетчупа
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение по поводу игры нападающего Алексиса Санчеса. В этом сезоне форвард манкунианцев забил лишь два мяча в 19 матчах.

«Думаю, что он хороший и талантливый футболист. Да, есть вещи, которые можно исправить. Вы это видели в матче с „Фулхэмом“, когда он получил свой шанс. Он был активен, отбирал мяч и использовал всю свою энергию. Если он забьёт гол, то я уверен, что это придаст ему уверенности в себе.

Мы все понимаем, что в его лице у нас есть очень хороший игрок. Это как бутылка с кетчупом, который никак не может выйти наружу, а потом резко начинает поступать в очень большом количестве», — цитирует Сульшера Sky Sports.

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