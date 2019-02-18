Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гиггз: ван Гал говорил, что через три года уступит мне место в «МЮ»

Гиггз: ван Гал говорил, что через три года уступит мне место в «МЮ»
Футбол / Англия

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, что экс-главный тренер манкунианцев Луи ван Гал собирался сделать его своим преемником.

Валлиец после завершения спортивной карьеры входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» и два года был помощником ван Гала.

«Клуб мне ничего не обещал, об этом сказал сам Луи. Он заявил Эду Вудворду, что поработает главным тренером три года, а потом уступит мне своё место. Но мне никто и никогда не давал таких обещаний. Я не думаю, что был готов к этой работе, когда закончил играть, хотя после совместной работы с Луи я чувствовал себя готовым. Хоть ничего и не вышло, но ван Гал был великолепен, он был для меня учителем», — цитирует Гиггза The Guardian.

Ван Гал сообщил о возвращении в футбол
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент