Гиггз: ван Гал говорил, что через три года уступит мне место в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, что экс-главный тренер манкунианцев Луи ван Гал собирался сделать его своим преемником.



Валлиец после завершения спортивной карьеры входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» и два года был помощником ван Гала.

«Клуб мне ничего не обещал, об этом сказал сам Луи. Он заявил Эду Вудворду, что поработает главным тренером три года, а потом уступит мне своё место. Но мне никто и никогда не давал таких обещаний. Я не думаю, что был готов к этой работе, когда закончил играть, хотя после совместной работы с Луи я чувствовал себя готовым. Хоть ничего и не вышло, но ван Гал был великолепен, он был для меня учителем», — цитирует Гиггза The Guardian.