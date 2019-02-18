Романчук заявил, что во время матча в Польше его назвали бандеровцем

После матча чемпионата Польши «Ягеллония» – «Висла» (1:0) бывший украинский полузащитник Тарас Романчук, который год назад стал гражданином Польши, обвинил соперника в оскорблениях.



По словам Романчука, полузащитник «Вислы» Доминик Фурман во время встречи называл его «бандеровцем» и «крашеной лисой». После этого заявления игрок «Вислы» выступил с заявлением, в котором опроверг обвинение.



Как сообщает Wpost, случившимся заинтересовалась польская полиция, которая в настоящее время проводит расследование. Высказанные обвинения подпадают под статью 257 уголовного кодекса Польши «Национальная неприязнь». Полиция уже обратилась к Романчуку для того, чтобы тот подтвердил свои показания.

В марте 2018 года Романчук получил вызов в сборную Польши на товарищеские матчи, а дебютировал за поляков 27 марта 2018 года в игре со сборной Южной Кореи.