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Марсьяль и Лингард могут восстановиться к матчу с «Ливерпулем»

Марсьяль и Лингард могут восстановиться к матчу с «Ливерпулем»
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» может подойти к матчу 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» в оптимальном составе, несмотря на травмы двух футболистов основного состава.

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» на прошлой неделе повреждения получили полузащитник Джесси Лингард и нападающий Антони Марсьяль. После встречи сообщалось, что восстановление игроков займёт от двух до трёх недель, в связи с чем они не помогут команде в принципиальном матче с «Ливерпулем» (24 февраля).

Однако, по информации Mirror, Лингард и Марсьяль по-прежнему имеют шансы на участие в игре с мерсисайдцами. Футболисты восстанавливаются с опережением графика и могут оправиться от повреждений к концу этой недели. Таким образом, хавбек и форвард также могут сыграть в ответном матче с «ПСЖ».

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