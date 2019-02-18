Щербаченко: дома «Зенит» покажет гораздо более весёлый футбол с «Фенербахче»

Известный специалист Фёдор Щербаченко высказал мнение о шансах российских команд в 1/16 финала Лиги Европы. В первой игре «Зенит» уступил в гостях «Фенербахче» со счётом 0:1, а «Краснодар» дома сыграл вничью с «Байером» (0:0).

«Конечно, «Краснодар» показал более зрелищную игру, чем «Зенит». А статистика ТТД иногда вводит в заблуждение, потому что там учитывается много, скажем так, действий без знака «плюс». Это просто технико-тактические действия: кто сколько раз вступил в борьбу вверху, внизу, кто сколько сделал перехватов… Многие такие показатели достаточно условны. Моё впечатление: «Зенит» подошёл к игре в Стамбуле более подгруженным — то есть питерцы ещё не вышли на пик физической формы. Нельзя сказать, что их форма совсем уж плохая, но по скоростным качествам «Зенит» выглядел хуже «Краснодара». То есть «горожане» играли, что называется, легче.

Понятно, что «Краснодару» в Леревкузене придётся архисложно. «Байер» на своей арене играет мощно и самоуверенно в хорошем смысле этого слова. Но мне кажется, что у обеих наших команд хорошие шансы пройти дальше. У «Краснодара» я увидел качество игры, а «Зенит» должен исправить некоторые моменты. Тренировочный процесс уже не в режиме сборов, и питерцы сыграют, как говорится, на лёгком аллюре. «Зенит» покажет гораздо более весёлый футбол, появится домашняя уверенность, команду погонят вперёд болельщики. С другой стороны, турки тоже могут сыграть по-другому. Так что здесь будет ещё и борьба тренерских умов", — цитирует Щербаченко «Спорт уик-энд».