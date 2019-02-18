СМИ: переход Азара в «Реал» зависит от Неймара

Вероятность ухода нападающего «Челси» Эдена Азара в «Реал» напрямую зависит от судьбы форварда «ПСЖ» Неймара. Как сообщает The Times, испанская команда хочет видеть в своих рядах бразильского футболиста и именно его считает своей приоритетной целью.

Издание отмечает, что Неймар через своих представителей дал понять, что ему интересен вариант с переездом в столицу Испании. Бразильский игрок не хочет оставаться в тени Килиана Мбаппе, к тому же у «ПСЖ» могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.



Покупка Неймара может обойтись «Реалу» более чем в € 220 млн, поэтому на Азара у мадридского клуба средств уже не останется. Ранее сам бельгиец дал понять, что готов покинуть «Челси» только ради перехода в стан «Королевского клуба».