Championat Quiz Time продолжает набор команд спортивно-футбольных знатоков

Спортивная викторина «Чемпионата» и Quiz Time пройдёт 19 февраля на новой для себя площадке в легендарном Hard Rock Cafe (ул. Арбат 44). Принять участие в игре могут все читатели «Чемпионата» и просто любители спорта. Регистрация уже идёт. Традиционно акцент будет сделан на футбольных заданиях. В рамках ограниченного количества времени участникам необходимо проявить не только знания, но и логику.



Championat Quiz Time – это коллективная игра в формате паб-квиз, в которой команды соревнуются между собой. В команде от 2 до 7 человек. Всего 6 раундов: четыре по 15 вопросов, «верю – не верю», капитанский конкурс. Перед началом игры мы раздадим капитанам пульты, с помощью которых они смогут отвечать на вопросы. Важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Все вопросы будут с вариантами ответов. После каждого вопроса мы будем публиковать текущий рейтинг, чтобы вы видели успешность своего выступления или могли рисковать в нужных для успеха ситуациях.



Перед участием в игре не забывайте предварительно зарегистрироваться. У регулярно играющих команд уже есть свои логотипы. После регистрации не забудьте прислать свой.