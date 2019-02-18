Левандовски: слова и жестикуляция Клоппа заражают, даже когда он на скамейке

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о нынешнем наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, с которым они вместе работали в дортмундской «Боруссии».

«Он оказал огромное влияние на мою карьеру. Я должен благодарить его за то, что мы вместе сделали в Дортмунде. Мы вместе росли, и это привело меня туда, где я оказался сегодня. Великолепный тренер и прекрасный человек. Я многому у него научился. Он раскрыл во мне инстинкт нападающего и помог шагнуть вперёд. Я не подозревал, что у меня ещё был такой потенциал. Гораздо больше, чем я думал. То есть он разглядел во мне что-то такое, чего я не мог увидеть сам.



Его слова и жестикуляция заражают, даже когда он на скамейке. Когда не идёт игра, ты видишь его реакцию, как она заставляет команду проснуться. А иногда и лично тебя. Хочешь бежать и биться. Он обожает футбол, любит раздевалку перед матчем. Ты видишь, что он отдается игре на сто процентов», — цитирует Левандовского официальный сайт УЕФА.