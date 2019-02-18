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БФФ: получить белорусский паспорт за год невозможно, переживать не стоит

БФФ: получить белорусский паспорт за год невозможно, переживать не стоит
Футбол / РПЛ

Представители Белорусской федерации футбола прокомментировали информацию, согласно которой со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.

«За время суверенитета всего лишь один футболист получил белорусское гражданство – Ренан Брессан. Не знаем, как подобные процессы происходят в хоккее, но в футболе такие процессы протекают гораздо сложнее. Помимо правил УЕФА и ФИФА накладывается то, что в Беларуси нужно прожить пять лет для того, чтобы получить гражданство.

Ситуация, при которой человек приедет и за год пройдёт процесс натурализации, исключена. Переживать за подобное развитие ситуации не стоит», — заявили в пресс-службе федерации корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

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