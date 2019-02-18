Экс-форвард «Енисея» Бодул подписал контракт с солигорским «Шахтёром»

Солигорский «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с хорватским нападающим Дарко Бодулом, ранее выступавшим за красноярский «Енисей».



Контракт 30-летнего футболиста с белорусским клубом рассчитан на два года.



Напомним, Бодул стал игроком «Енисея» в июле 2018 года. Ранее хорватский нападающий выступал в составе «Амкара». По окончании сезона-2017/18 пермский клуб не смог пройти лицензирование РФС и прекратил существование.



В нынешнем сезоне Бодул принял участие в 10 матчах за «Енисей» в Российской Премьер-Лиге и стал автором 1 результативной передачи. В 17 турах красноярская команда набрала 10 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Енисей» объявил о расторжении контракта с форвардом Бодулом