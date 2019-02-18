Полёт самолёта, на котором летел Сала, воссоздан на симуляторе

Полёт самолёта, на котором летел аргентинский нападающий Эмилиано Сала, был воссоздан на симуляторе. Специальному пилоту-симулятору потребовалось две недели для уточнения полёта, который основан на точных погодных условиях, маршруте, высоте и скорости, сообщает Mirror.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

Издание отмечает, что имитация полёта не предназначена для того, чтобы пролить свет на причины исчезновения самолёта, но она даёт представление об условиях, с которыми столкнулся пилот. Следователи готовятся опубликовать свои первоначальные результаты в ближайшие дни.