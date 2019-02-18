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Кристенсен: мог уйти зимой, но в «Челси» дали понять, что рассчитывают на меня

Кристенсен: мог уйти зимой, но в «Челси» дали понять, что рассчитывают на меня
Футбол / Англия

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен поделился мыслями о своём положении в команде, а также рассказал о несостоявшемся уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

«Это непросто. Сейчас у команды есть два основных центральных защитника, а я иду за ними. Мне нужно проявлять себя и показывать, что я готов воспользоваться шансом.

В январе было множество разговоров о трансфере, но в итоге клуб дал понять, что видит во мне игрока, который в будущем будет выходить на поле. Конечно, было здорово узнать об этом, и мне кажется, что я неплохо проявлял себя, когда попадал в состав», — приводит слова Кристенсена Bold.dk.

В январе сообщалось, что в услугах Кристенсена заинтересованы «Барселона» и «Милан».

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