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Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло

Фото: РИА Новости
Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло
Футбол / РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин забрал у своей супруги Алисы автомобиль, несмотря на то что их брак ещё не расторгнут официально.

Как сообщает Super.ru в «Инстаграме», экс-нападающий приехал к жене и забрал машину Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло. При этом автомобиль является общим и предназначен для перевозки детей.

Ранее стало известно, что жена Аршавина подала на него заявление в полицию Санкт-Петербурга. Алиса обвинила экс-футболиста в том, что он забрал у неё автомобиль, и в угрозах. По её словам, Аршавин по телефону угрожал ей тюрьмой, если она не вернёт ему деньги.

В конце 2018 года форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените».

На Аршавина подали заявление в полицию. Он угрожал своей жене
В этой истории очень много знакомых сюжетов.
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