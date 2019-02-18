«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 18 февраля в 22:30

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Андре Марринер.



Обе команды начали свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала. На предыдущих стадиях «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). В свою очередь «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Рединга» (2:0) и лондонского «Арсенала» (3:1). С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка Англии можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Челси» не сможет переиграть «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии Сульшер сделает выводы из поражения от «ПСЖ» и сумеет достойно подготовить «МЮ» к битве с «Челси».