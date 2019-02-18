«Рома» — «Болонья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Болонья». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему будут ассистенты Дарио Чеккони и Энрико Кальяри. Резервный рефери – Давиде Герзини.



«Рома» после 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 38 очками в активе, на четыре очка отставая от зоны Лиги чемпионов. В свою очередь «Болонья» находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке с 18 очками на счету. С полной таблицей Серии А можно ознакомиться здесь.



Прямая видеотрансляция матча «Рома» – «Болонья» на «Чемпионате»