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«Рома» — «Болонья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

«Рома» — «Болонья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30
Футбол / Италия

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Болонья». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему будут ассистенты Дарио Чеккони и Энрико Кальяри. Резервный рефери – Давиде Герзини.

«Рома» после 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 38 очками в активе, на четыре очка отставая от зоны Лиги чемпионов. В свою очередь «Болонья» находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке с 18 очками на счету. С полной таблицей Серии А можно ознакомиться здесь.

Прямая видеотрансляция матча «Рома» – «Болонья» на «Чемпионате»

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