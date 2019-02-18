«Локомотив» в составе 29 игроков возобновил тренировки в Испании

Футболисты «Локомотива» возобновили подготовку ко второй части сезона в Марбелье. Как сообщает пресс-служба клуба, в Испании тренируются 29 игроков.



Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков, Сычёв.

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов.

Полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Рыбчинский, Ал. Миранчук, Миронов, Тугарев, Кварацхелия.

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.



Защитник Иван Лапшов присоединится к команде после игры с загребским «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА, которая состоится завтра, 19 февраля.



В рамках испанского сбора, который продлится до 27 февраля, «Локомотив» проведёт три контрольных матча с норвежскими «Викингом» (21 февраля, 18:00 мск), «Сарпсборгом 08» (25 февраля, 20:00) и «Мольде» (26 февраля, 20:00).

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