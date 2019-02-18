Адвокат Аршавиной: Алиса даёт объяснения по делу с машиной, дело пока не открыто

Марина Дубровская, адвокат жены бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, прокомментировала информацию, согласно которой он забрал у своей супруги Алисы автомобиль, несмотря на то что их брак ещё не расторгнут официально.



«На данный момент Алиса даёт объяснения в МВД по поводу сложившейся ситуации с автомобилем и видео, которое появилось сегодня в сети. Дело пока не заведено.



Перспективы данного дела пока не могу оценить, нужно разобраться с тем, что имеем на данный момент», — сказала Дубровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее стало известно, что жена Аршавина подала на него заявление в полицию Санкт-Петербурга. Алиса обвинила экс-футболиста в том, что он забрал у неё автомобиль, и в угрозах. По её словам, Аршавин по телефону угрожал ей тюрьмой, если она не вернёт ему деньги.