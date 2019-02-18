Спортивный директор «Ювентуса»: мы запрашивали у «Интера» информацию об Икарди

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, а также выразил уверенность, что вопрос о трансфере аргентинца станет актуальным не раньше лета.



«Мы запрашивали информацию об Икарди и хотели узнать, что он сам думает о возможном переходе в «Ювентус». Но сейчас мы никак не контактируем. Мауро – футболист «Интера», а мы сосредоточены на нашем сезоне. К этой теме мы вернёмся – или нет – в июне», цитирует Паратичи Goal.com со ссылкой на Rai Radio 1.



Ранее сообщалось, что жена и агент Икарди Ванда Нара не сумела договориться с руководством «Интера» об условиях нового контракта. Также аргентинец был лишён капитанской повязки. По информации СМИ, это решение клуба связано с поведением Нары и отсутствием какой-либо реакции со стороны самого Икарди.

Жена Икарди: лишение капитанской повязки стало для Мауро сродни потере ноги