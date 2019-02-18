Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гнабри: Озил — лучший футболист, с которым мне доводилось играть

Гнабри: Озил — лучший футболист, с которым мне доводилось играть
Футбол / Англия

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри назвал лучшего партнёра по команде в своей карьере.

«Лучший футболист, с которым мне доводилось играть? Я играл со многими классными ребятами. Но если нужно выделить кого-то одного, то я назову Месута Озила. То, что я видел в его исполнении на тренировках и в матчах, было просто невероятного уровня», — приводит слова Гнабри Goal.com.

Гнабри начинал профессиональную карьеру в лондонском «Арсенале» в 2012 году и выступал за клуб до 2016 года. Озил перебрался в стан «канониров» в 2013 году из мадридского «Реала». Также игроки вместе выступали за сборную Германии.

В нынешнем сезоне 23-летний Гнабри принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и 2 результативные передачи.

«Арсенал» интересуется хавбеком «Байера» Хаверцом в качестве замены Озилу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент