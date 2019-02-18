Гнабри: Озил — лучший футболист, с которым мне доводилось играть

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри назвал лучшего партнёра по команде в своей карьере.



«Лучший футболист, с которым мне доводилось играть? Я играл со многими классными ребятами. Но если нужно выделить кого-то одного, то я назову Месута Озила. То, что я видел в его исполнении на тренировках и в матчах, было просто невероятного уровня», — приводит слова Гнабри Goal.com.



Гнабри начинал профессиональную карьеру в лондонском «Арсенале» в 2012 году и выступал за клуб до 2016 года. Озил перебрался в стан «канониров» в 2013 году из мадридского «Реала». Также игроки вместе выступали за сборную Германии.



В нынешнем сезоне 23-летний Гнабри принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и 2 результативные передачи.

«Арсенал» интересуется хавбеком «Байера» Хаверцом в качестве замены Озилу