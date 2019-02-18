Клопп: фанаты «Ливерпуля» предпочитают победу в АПЛ выигрышу Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.



«То, что первый матч пройдёт дома, не важно. Мы и с „Манчестер Сити“ в прошлом сезоне играли сначала дома. Когда встречаются две хорошие команды, исход противостояния не решается в одной игре. Мы сосредоточены на обоих матчах, нужно хорошо выступить. Мы много работали, готовились ко встрече с „Баварией“. Задействовали всё — физику и тактику. Да, этот сезон для мюнхенцев выдался непростым в Бундеслиге, но они всё ещё в Лиге чемпионов.



Все болельщики „Ливерпуля“ предпочитают победу в английской Премьер-лиге выигрышу Лиги чемпионов. Но сейчас перед нами стоит задача в Лиге чемпионов. Я рад, что нам не нужно решать», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» состоится в Ливерпуле завтра, 19 февраля. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 13 марта.

Ловрен пропустит матч с «Баварией», в центре обороны «Ливерпуля» сыграет Фабиньо