Розыгрыш книги Алексея Зинина «Разоблачение игры»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается книга известного футбольного менеджера Алексея Зинина «Разоблачение игры».



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победители будут определены 21 февраля в 18:13 мск.



В книге именитый футбольный менеджер, работавший на руководящих постах в таких клубах, как «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», рассказывает о футбольных стратегиях, особенностях подбора игроков и моделях клубов. Всё это автор подкрепляет реальными примерами. Зинин анализирует нюансы работы тренеров различных клубов, а также сравнивает психологию российских звёзд футбола с лучшими заграничными аналогами. Помимо аналитики, книга содержит множество интересных историй о топовых персонах футбола.