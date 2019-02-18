У. Дембеле: обыграть «Лион» в гостях очень сложно

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится завтра, 19 февраля.

«У „Лиона“ отличные игроки. Очень сложно победить эту команду в гостях. „Лион“ это уже доказал в текущем сезоне, взяв верх в матчах с „ПСЖ“ и „Манчестер Сити“. Нужно быть внимательными и не считать, что игра дастся нам легко. Мы несколько раз говорили о „Лионе“ с Юмтити. Он советует быть очень осторожными.

Я верю в свои силы. Постараюсь и дальше демонстрировать всё, на что я способен, а также приносить пользу команде. Важно забивать в решающие моменты матчей. Я — нападающий и должен играть ключевую роль, когда команда на ходу. Мы стремимся к титулам, хотим выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании", — приводит слова Дембеле официальный сайт УЕФА.

Матч «Лион» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало встречи в 23:00 мск. Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.