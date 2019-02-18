Недвед: получил предложение от «МЮ» после вылета «Ювентуса» в Серию В

Вице-президент туринского «Ювентуса» и бывший игрок туринской команды Павел Недвед признался, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» после вылета «Ювентуса» из Серии А по итогам сезона-2005/06.



«Мне всегда нравилась английская Премьер-лига, я наблюдал за ней. Мой агент получил несколько предложений от клубов АПЛ, в том числе от „Манчестер Юнайтед“, после того, как „Ювентус“ был понижен в классе. Я всегда был большим болельщиком „Манчестер Юнайтед“ и сэра Алекса Фергюсона в частности. Он остаётся моим источником вдохновения. Фергюсон достиг великих вещей, и я не знаю, сможет ли кто-нибудь в будущем добиться чего-то подобного.



Меня всегда спрашивали, трудно ли было остаться в „Ювентусе“ в тот критический момент. Мой ответ всегда одинаков — нет. Остаться было легко. Мы решили остаться, потому что чувствовали ответственность. Мы должны были вернуть клуб на вершину. „Ювентус“ верил в нас, и мы должны были отплатить тем же. Вот почему остаться было легко», — приводит слова Недведа The Telegraph.

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