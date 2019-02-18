Матерацци: если «Ювентус» не выиграет нынешнюю ЛЧ, это станет провалом

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци отметил, что «Ювентус» одержим победой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Ювентус» — команда уровня Лиги чемпионов, и она одержима желанием выиграть турнир. Когда вы много раз становитесь чемпионом Италии, хочется сделать следующий шаг. В этом случае шаг вперёд — победа в Лиге чемпионов.



Минувшим летом «Ювентус» подписал контракт с игроком, которого просто нельзя сравнить ни с кем другим в Лиге чемпионов. Я думаю, Лига чемпионов — их приоритетная цель. Роналду должен внести свой вклад. Если «Ювентус» не выиграет эту Лигу чемпионов, это станет провалом. Необходимо выигрывать турнир, когда имеешь в составе футболиста, который наряду с Месси является лучшим игроком в мире. Однако выиграть может только одна команда.



Конечно, как фанат «Интера», я не могу поддержать «Ювентус». Если туринцы выиграют Лигу чемпионов, я буду един с ними как итальянец, но никогда не поддержу их», — приводит слова Матерацци Football Italia.

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