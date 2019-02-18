Фирмино не примет участия в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Бавария»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Sky Sports.



По информации источника, 27-летний бразильский форвард подхватил вирусную инфекцию и пропустил тренировку «Ливерпуля», которая состоялась сегодня, 18 февраля. Ранее стало известно, что защитник мерсисайдцев Деян Ловрен не успел восстановиться после травмы и также не сможет принять участие в первой игре с мюнхенской командой. Вирджил ван Дейк пропустит встречу из-за дисквалификации.



В нынешнем сезоне Фирмино принял участие в 26 матчах за «Ливерпуль» в чемпионате Англии, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» состоится в Ливерпуле завтра, 19 февраля. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 13 марта.

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