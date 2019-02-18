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Заболотный врезался в манекен на тренировке «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru
Заболотный врезался в манекен на тренировке «Зенита»
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный посмешил партнёров по команде, врезавшись в манекен на тренировке команды. Об этом сообщает официальный «инстаграм» клуба.

«Заба — футбольный бог!» — написал в комментариях полузащитник «Зенита» Роберт Мак.

Другой хавбек санкт-петербургского клуба Эмилиано Ригони в комментариях поставил несколько веселящихся смайликов, добавив ссылку на аккаунт Заболотного.

27-летний Заболотный перешёл в «Зенит» зимой 2018 года из «Тосно». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету два гола и одна результативная передача в 10 матчах Лиги Европы. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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