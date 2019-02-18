Кудряшов дебютирует в составе «Истанбул Башакшехир» в матче с «Антальяспором»

«Истанбул Башакшехир» объявил стартовый состав команды на матч 22-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором». Встреча команд состоится сегодня, 18 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Защитник Фёдор Кудряшов дебютирует в составе «Истанбул Башакшехир» в этой встрече.



«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Кайсара, Текдемир, Таски, Кудряшов, Белёзоглу, Кавечи, Вишча, Моссоро, Туран, Робиньо.



В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел. В феврале «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Кудряшовым. Соглашение защитника с турецким клубом рассчитано на 1,5 года.

«Истанбул Башакшехир» объявил о переходе Кудряшова под «Калинку-малинку»