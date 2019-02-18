Васин: в клинике в Барселоне больше всего общались с Лавесси и Бельерином

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о ходе восстановления после травмы.

«В Барселоне проходил реабилитацию в клинике «Кирон» под руководством профессора Рамона Кугата. Клиника популярна среди футболистов, вместе со мной работало много других игроков. Делали инъекции раз в неделю, разные процедуры. Плюс два раза в день занимался в зале по два с половиной–три часа. Три недели ушло, чтобы убрать боль и начать более-менее загружать мышцу нормальными весами. Последнюю неделю бегал с реабилитологом в горах, утром занимался в зале, закачивал ногу плюс процедуры.



Морально очень рад вернуться сюда, увидеть ребят. В Барселоне месяц был практически один, поскольку в клинике все ребята — иностранцы. С одной стороны, это хорошо: чуть подтянул английский. С другой — соскучился по нашим шуткам, приколам. Так что в этом плане испытал прилив эмоций. Главную задачу выполнил — мы убрали боль в ноге. По ощущениям, сейчас нужно продолжать закачивать ногу и набирать форму. Ребята полтора месяца работают на сборах, я весь этот путь теперь должен пройти тоже. Делать это буду быстренько, по ускоренной программе.



В клинике больше всего общались с Лавесси и Бельерином. Эктор — классный парень, мы с ним быстро сошлись. Он только после операции, всё время лежал на кушетке, делал упражнения. Всегда весёлый. С колонкой, музыкой. Ещё были Куадрадо из «Ювентуса», Афеллай. В последние пару дней подъехал один очень известный футболист. С ним особо не пообщались, он постоянно ходил со своим окружением. Так понял, что этот игрок не афиширует пребывание в клинике, поэтому фамилию называть не буду», — приводит слова Васина официальный сайт клуба.