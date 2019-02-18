Нани перешёл в «Орландо Сити»

Португальский нападающий лиссабонского «Спортинга» Нани перешёл в американский клуб «Орландо Сити», сообщает официальный «твиттер» клуба.

32-летний игрок достался американцам бесплатно и подписал с клубом контракт до 31 декабря 2021 года.

В нынешнем сезоне Нани принял участие в 18 матчах португальского национального чемпионата (16 — в основном составе), стал автором семи забитых мячей (один — с пенальти). Нападающий также выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсия» и «Лацио». В 112 матчах за сборную Португалии забил 24 мяча.

Нани — четырёхкратный чемпион и обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов (2008) и клубного чемпионата мира (все — в составе «Манчестер Юнайтед»), а также чемпион Европы 2016 года.