«Ростов» разгромил латвийский «Вентспилс» в товарищеском матче

«Ростов», готовясь ко второй половине сезона, в товарищеском матче обыграл латвийский «Вентспилс». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.



На 46-й минуте счёт открыл нападающий ростовчан Бьорн Сигурдарсон. Второй гол на 78-й минуте забил полузащитник «Ростова» Ивелин Попов. В концовке встречи мяч в ворота латвийской команды отправил хавбек Артём Щадин.



Напомним, «Ростов» проводит третий командный сбор в Испании. Ранее ростовчане сыграли вничью с «Волеренгой» (1:1) и «Лиллестремом» (1:1)



В 17 турах Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ ростовчане проведут 3 марта на выезде с «Енисеем».