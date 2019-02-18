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«Ростов» разгромил латвийский «Вентспилс» в товарищеском матче

«Ростов» разгромил латвийский «Вентспилс» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

«Ростов», готовясь ко второй половине сезона, в товарищеском матче обыграл латвийский «Вентспилс». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

На 46-й минуте счёт открыл нападающий ростовчан Бьорн Сигурдарсон. Второй гол на 78-й минуте забил полузащитник «Ростова» Ивелин Попов. В концовке встречи мяч в ворота латвийской команды отправил хавбек Артём Щадин.

Напомним, «Ростов» проводит третий командный сбор в Испании. Ранее ростовчане сыграли вничью с «Волеренгой» (1:1) и «Лиллестремом» (1:1)

В 17 турах Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ ростовчане проведут 3 марта на выезде с «Енисеем».

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