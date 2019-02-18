Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»

Российский защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором» (счёт 1:0, идёт первый тайм).

Кудряшов отличился на 33-й минуте, а за несколько минут до этого получил жёлтую карточку.

Этот матч является дебютным для россиянина за турецкий клуб.

В феврале «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Кудряшовым. Соглашение защитника с турецким клубом рассчитано на полтора года.

Напомним, в январе 31-летний Кудряшов покинул «Рубин», договорившись о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Выступал за казанский клуб с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.