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Вальверде: «Лион» — грозный соперник, особенно на домашнем стадионе

Вальверде: «Лион» — грозный соперник, особенно на домашнем стадионе
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала лиги чемпионов с «Лионом».

«Лион» — грозный соперник, особенно на домашнем стадионе. В таком сложном турнире, как Лига чемпионов, не бывает простых матчей. Юмтити? Он не настаивал на том, чтобы попасть в заявку. Подробно мы с ним ничего не обсуждали. Кто выйдет в стартовом составе — увидим завтра.

Было бы ошибкой думать лишь об ответном матче. Мы сосредоточены на первой игре. Чтобы избежать быстрых контратак, необходимо держать мяч и контролировать действия соперника. Мы очень хотим играть. Это хорошо. Значит, мы готовы к предстоящему давлению", — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Матч «Лион» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало — в 23:00 мск. Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

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