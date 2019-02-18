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Капелло: Месси — единственный гений мирового футбола

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
Капелло: Месси — единственный гений мирового футбола
Футбол / Испания

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высоко оценил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси — не футболист. Он гений, единственный гений в мировом футболе. Он не стал чемпионом мира, потому что нельзя выиграть мировое первенство в одиночку», — приводит слова специалиста Marca.

Месси выступает в составе основной команды «Барселоны» с 2003 года. Также 31-летний форвард является игроком национальной команды Аргентины, в составе которой выиграл Олимпиаду в Пекине. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 22 матчах за каталонскую команду, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.

Первый матч «Лион» — «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало — в 23:00 мск. Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

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