Капелло: Месси — единственный гений мирового футбола

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высоко оценил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Месси — не футболист. Он гений, единственный гений в мировом футболе. Он не стал чемпионом мира, потому что нельзя выиграть мировое первенство в одиночку», — приводит слова специалиста Marca.



Месси выступает в составе основной команды «Барселоны» с 2003 года. Также 31-летний форвард является игроком национальной команды Аргентины, в составе которой выиграл Олимпиаду в Пекине. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 22 матчах за каталонскую команду, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.



Первый матч «Лион» — «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало — в 23:00 мск. Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.