«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: де Хеа остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/8 финала Кубка Англии, который состоится сегодня, 18 февраля. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Азар, Игуаин



Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Баркли, Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру



«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Шоу, Линделёф, Смоллинг, Янг, Погба, Матич, Эррера, Мата, Рашфорд, Лукаку



Запасные: Бейи, Далот, де Хеа, Мактоминай, Перейра, Фред, Санчес

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 22:30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Кевин Френд.