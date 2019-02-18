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Капелло: Роналду пробудил игроков «Ювентуса»

Капелло: Роналду пробудил игроков «Ювентуса»
Футбол / Лига чемпионов

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Реала» Фабио Капелло в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ювентус» поделился мнением о нападающем туринской команды Криштиану Роналду и форварде мадридцев Антуане Гризманне.

«Привлечение Криштиану послужило пробуждению остальных игроков и помогло многим улучшить свою игру. Это очень важно для „Ювентуса“, потому что такой игрок всегда является примером для команды. Видно, что он жаждет выиграть Лигу чемпионов с „Ювентусом“.

Гризманн? Очень умный и интересный игрок. Очень опасен, потому что много работает на благо команды и забивает голы. „Атлетико“ повезло, что они смогли удержать такого футболиста, как Гризманн», — приводит слова Капелло Marca.

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