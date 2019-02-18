Беллараби не примет участия в ответном матче 1/16 финала ЛЕ с «Краснодаром»

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщает пресс-служба немецкого клуба.



Беллараби получил повреждение во время матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» из Дюссельдорфа и покинул поле на 15-й минуте. 28-летний футболист прошёл медицинское обследование, в результате которого у него была выявлена травма бедра левой ноги.



В нынешнем сезоне Беллараби принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.



Ответный матч «Байер» — «Краснодар» состоится 21 февраля на стадионе «Бай-Арене» в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась со счётом 0:0.