Лебедев предложил разработать кодекс поведения футболистов

Депутат Госдумы член исполкома РФС Игорь Лебедев раскритиковал скандальных российских футболистов, а также предложил разработать для них кодекс поведения.

«Обратил внимание, если новость с упоминанием российского футболиста появляется в неспортивных изданиях, в 95% случаев она будет не на спортивную, а на скандальную тему. Либо Мамаев и Кокорин, которых, по-хорошему, надо было отдать под суд в течение месяца после драки и забыть эту историю как страшный сон.



Теперь очередной развод Андрея Аршавина — якобы он угрожает жене. До того были очень похожие новости про Глушакова.



Такое ощущение, что, с одной стороны, футболисты не умеют себя вести и не знают, что делать с доставшимися им миллионами долларов, с другой — спортивная составляющая их деятельности вообще не интересует журналистов, интересны только скандалы.



Всё это абсолютно не идёт на пользу российскому футболу. Российский чемпионат сможет выйти на серьёзный мировой уровень, только если у нас будет массовый детский футбол, если в фарм-клубы будет стоять очередь, как в Третьяковку на Куинджи.



А на кого и на что ориентироваться юным футболистам и их родителям? На бессмысленный мордобой и семейные скандалы, которые ассоциируются с известными игроками?



Полагаю, нам следует разработать какой-то кодекс поведения футболистов, чтобы они контролировали свои негативные эмоции. Хочется сбросить напряжение — ну пойди, займись боксом. Главное, не путай поле с рингом.



Призывать журналистов игнорировать скандалы — это как уговаривать кошку не нюхать валерьянку, но можно же не игнорировать и другие события из мира футбола, а не писать только чернуху!» — написал Лебедев в своём блоге Livejournal.