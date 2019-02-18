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Судья вернул на поле удалённого игрока, чтобы показать прямую красную карточку

Судья вернул на поле удалённого игрока, чтобы показать прямую красную карточку
Футбол / Прочие турниры

В матче 22-го тура чемпионата Польши «Легия» — «Краковия» (0:2) главный арбитр Петр Ласык вернул на поле удалённого игрока, но только для того, чтобы показать ему прямую красную карточку.

На 74-й минуте Ласык удалил защитника «Легии» Вильяма Реми, показав ему вторую жёлтую карточку. Но затем судья воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), посмотрел повтор эпизода, после чего изменил решение. Ласык вернул Реми на поле, отменил второе предупреждение игроку и показал прямую красную карточку.

«Легия», набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице польского национального чемпионата. «Краковия» (33) сумела подняться на восьмое место в таблице. В следующем туре «Легия» на выезде сыграет с «Лехом» (23 февраля).

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