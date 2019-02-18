Тарасов: не знаю, с чем связано мнение, что я порчу Миранчуков

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что не понимает, почему возникло мнение о его негативном влиянии на игроков «железнодорожников» братьев Антона и Алексея Миранчуков.



«Часто натыкался на сообщения, что порчу Миранчуков. Не знаю, с чем это связано. Наше с ними знакомство состоялось на футбольном поле. Потом узнал, что они живут в общежитии. Начал приглашать их к себе, кормил, потому что понимал, что ребятам тяжело. Потом, когда более плотно стали общаться, начали ходить вместе в кино. Если в кино вместе сходить — это плохо, то хорошо, больше не будем ходить. Антон вообще крёстным стал моей дочери. Если следующим будет сын, Лёша станет его крёстным», — сказал Тарасов в интервью клубной пресс-службе.