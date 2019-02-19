Тарасов — о майке с Путиным: кто-то назовёт это жополизством, мне всё равно

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что он не считает глупостью своё решение надеть футболку с изображением президента России Владимира Путина на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (0:2).

«Не считаю, что это было глупостью. Во-первых, на тот момент я не знал регламент. Я знал, что это политический момент, но не знал, что нельзя надевать такую майку. И был напряжённый момент у нас с той страной, где я это сделал. Просто хотел выразить свою поддержку, так как мне нравится наш руководитель, наш президент. Что в этом такого? Мне нравится, как он правит страной. Кто-то назовёт это жополизством, мне всё равно. Это моё мнение. Если люди приходят за него голосовать, значит, он многим нравится. Мотив был — просто поддержать в той ситуации, когда был инцидент в той стране, где это произошло. Были опасения безусловно, но я не боялся», — сказал Тарасов в интервью клубной пресс-службе.