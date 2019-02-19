Гол Погба помог «Манчестер Юнайтед» выбить «Челси» из Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд.

Счёт был открыт на 31-й минуте, отличился Андер Эррера, которому ассистировал Поль Погба. Перед самым свистком на перерыв преимущество манкунианцев увеличил Погба. В этом эпизоде результативной передачей отметился Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити».

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии состоится 18 февраля.