Сульшер: «Манчестер Юнайтед» фантастически выступил в матче с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Мы фантастически выступили, наша тактика сработала. Попросили полузащитников прессинговать повыше и входить в штрафную площадь с мячом, это помогло. А во втором тайме мы отлично оборонялись.



«Челси» — хорошая команда, у них свой стиль игры, но Хуан Мата превосходно сыграл против Жоржиньо. Мы идеально защищались и сохранили ворота на замке.



Это очень важный результат. Нас критиковали после игры с «ПСЖ», а сегодня сделали всё то, о чём просили команду, — цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити».