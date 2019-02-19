Червиченко: скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, как будет строиться работа москвичей на трансферном рынке в ближайшее время.

«Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым решил первое время не напрягать руководство клуба с покупками. Но не потому, что они такие экономные, просто ударят по всем фронтам чуть позже. Думаю, нынешней зимой команда ограничится тем, что есть. Во-первых, игроков хватает, а во-вторых, требования финансового Fair play сейчас не позволяют крупных трат. А уже летом команда закупится как следует. Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление», — цитируют Червиченко «Известия».

После 17 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. У лидирующего «Зенита» — 34.