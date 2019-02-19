Сарри: я чувствую давление из-за результатов

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Нам не повезло, потому что мы провели очень хороший первый тайм, после которого счёт уже был 0:2. Дали «Манчестер Юнайтед» несколько возможностей. Во второй половине играли в обескураживающий футбол. После первого тайма играть с таким счётом было нелегко.

Я чувствую давление из-за результатов, а не из-за чего-то другого. Мы должны работать, общаться, должны быть более агрессивны и решительны в обеих штрафных площадках», — цитирует Сарри BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити».