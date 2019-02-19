Пенальти и сейвы вратарей – в видеообзоре матча «Уэска» — «Атлетик»

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао обыграл «Уэску» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес, которому ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.

Единственный гол был забит на 19-й минуте, отличился полузащитник Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Благодаря победе «Атлетик», набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Уэска» (18) осталась на последнем, 20-м месте в таблице.

В следующем туре «Атлетик» на своём поле сыграет с «Эйбаром». Матч состоится 23 февраля. «Уэске» предстоит выездная встреча с «Эспаньолом», которая пройдёт 22 февраля.