Силкин – о возможном трансфере Граната: «Динамо» нужны качественные приобретения

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном переходе защитника казанского «Рубина» Владимира Граната в «Динамо».

«Конечно, это не самый простой момент, и сложно предсказать, как на возможное возвращение Граната отреагируют болельщики бело-голубых. Но, во-первых, насколько я знаю, в 2015 году он уходил из «Динамо» не по собственной воле. А во-вторых, для него это возвращение домой.

Появление Владимира может стать хорошим усилением для команды, которое даст большую вариативность. Вообще бело-голубым нужны качественные приобретения. Нынешний состав не способен бороться за те задачи, которые объявило новое руководство», — цитируют Силкина «Известия».

31-летний Гранат ранее уже выступал в составе «Динамо» с 2005 по 2015 год. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах (10 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными.