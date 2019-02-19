СМИ: Скопинцев перешёл в «Краснодар» за € 6 млн

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает Sport24. По информации издания, сумма трансфера составила € 6 млн. Контракт рассчитан на 4,5 года.

21-летний футболист в нынешнем сезоне провёл в составе ростовского клуба в Российской Премьер-Лиге 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее хавбек выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Лейпциг».

Скопинцев перешёл в «Ростов» в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на три года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.

После 17 туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Краснодар» (33 очка) расположился на второй строчке.

Ранее сообщалось об интересе к Скопинцеву со стороны «Зенита» и «Спартака».