Кулач: было предложение от «Енисея», по определённым причинам туда не поехал

Украинский нападающий Владислав Кулач рассказал о переходе в «Александрию» и вариантах, которые у него были кроме этого.



«Я просто хотел уехать из Украины, играть в Европе. Но что-то не получилось. Да, были хорошие варианты, но не сложилось. Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед «Александрией», было предложение от «Енисея». Но по определённым причинам туда не поехал.



Переход в «Александрию» – лучшее развитие событий для меня. У команды есть задача, вся команда хочет её выполнить и будет делать для этого всё», – сказал форвард в эфире передачи «Великий футбол».

Ранее Кулач выступал за «Ильичёвец», «Шахтёр», «Металлург» (Запорожье), «Сталь», «Эскишехирспор», «Зарю» и «Ворсклу».