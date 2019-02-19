«Арсенал» летом вновь попробует приобрести Банегу

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега в летнее трансферное окно может пополнить состав «Арсенала», сообщает Mirror. По информации издания, в услугах игрока заинтересован главный тренер лондонцев Унаи Эмери, под руководством которого тот играл в «Валенсии» и «Севильи». Летом хавбеку исполнится 31 год.

Предполагается, что сумма выкупа составит порядка € 19 млн. «Арсенал» не смог заключить сделку в два предыдущих трансферных окна из-за нехватки средств, но готов предпринять новую попытку.

Также «канониры» намерены заполучить левого защитника, полузащитника и мощного форварда. Если Денис Суарес устроит «Арсенал», то лондонцы должны будут заплатить «Бареслоне» чуть более € 20 млн.

После 26 туров «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков.