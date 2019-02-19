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Рибери присоединился к «Баварии» в Ливерпуле

Рибери присоединился к «Баварии» в Ливерпуле
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери присоединился к своей команде в Ливерпуле, где мюнхенцы проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает интернет-портал Goal.

Ранее стало известно, что французский футболист не полетел вместе с командой, так как его жена родила дочь и он остался с ней. Этот ребёнок стал для пары пятым.

Матч «Ливерпуль» — «Бавария» состоится сегодня, 19 февраля, и начнётся в 23:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада судей из Италии во главе с Джанлукой Рокки. Ассистенты главного арбитра — Филиппо Мели и Маттео Пассери. В роли видеопомощника рефери выступит Массимилиано Иррати. Его помощником станет Марко Гвида. Четвёртый рефери — Паоло Валери.

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