Рибери присоединился к «Баварии» в Ливерпуле

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери присоединился к своей команде в Ливерпуле, где мюнхенцы проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает интернет-портал Goal.



Ранее стало известно, что французский футболист не полетел вместе с командой, так как его жена родила дочь и он остался с ней. Этот ребёнок стал для пары пятым.



Матч «Ливерпуль» — «Бавария» состоится сегодня, 19 февраля, и начнётся в 23:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада судей из Италии во главе с Джанлукой Рокки. Ассистенты главного арбитра — Филиппо Мели и Маттео Пассери. В роли видеопомощника рефери выступит Массимилиано Иррати. Его помощником станет Марко Гвида. Четвёртый рефери — Паоло Валери.

«Бавария» отправилась в Ливерпуль без Боатенга и Рибери